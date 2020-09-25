Черкесск, , 20:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки выявлено 68 новых пациентов с диагнозом COVID-19. Это самое большое число за последние почти три месяца, сообщили в федеральном оперативном штабе 25 сентября.

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Общее число носителей коронавируса достигло в республике 6681 человек. Вылечились из них 4775 пациентов. За прошедший день число выписанных составило 21 человек.

В госпиталях остаются 337 жителей региона, у которых диагностирован COVID-19. Остальные проходят лечение в изоляции под контролем врачей, сообщили в оперативном штабе республики. Общее число «активных» больных в Карачаево-Черкесии в настоящее время составляет 1878 человек, сообщили в федеральном штабе.

Не увеличилось число случаев летального исхода. За все время пандемии коронавируса в регионе скончались 28 пациентов.