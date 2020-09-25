Ханты-Мансийск, , 19:59 — REGNUM В Югре ввели особые антиковидные правила для жителей региона, вернувшихся из-за рубежа. Соответствующее решение подписано главой ХМАО Натальей Комаровой.

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При появлении первых симптомов респираторной инфекции им необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения поликлиники. Врачи приедут сами. Кроме того, в течение трёх дней по прибытию в Россию им необходимо пройти тест на COVID-19.

Работодатели обязаны проинформировать сотрудников, выезжающих за пределы РФ о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 в течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию России.

Напомним, в Югре наблюдается резкий подъём заболеваемости COVID-19. Только за минувшие сутки выявлен 141 положительный тест на коронавирусную инфекцию.