Грозный, , 19:51 — REGNUM В Чечне получена первая партия вакцины от коронавируса. Небольшая по количеству, она призвана отработать логистическую цепочку, сообщила главный внештатный эпидемиолог минздрава республики Асият Муртазалиева.

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На первоначальном этапе будут отработаны механизмы поставки российской вакцины «Спутник V» в республику и распределение ее по медучреждениям, а также отработана организация вакцинации граждан, входящих в группу риска, передает ЧГТРК «Грозный».

В группу первых охваченных прививкой будут входить добровольцы, отметила Муртазалиева. В первую очередь это будут сотрудники медучреждений, имеющие «высокий риск инфицирования коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, в эти дни первые партии вакцины от коронавируса поступили практически во все регионы СКФО.

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