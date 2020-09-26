Сендай, Япония, , 08:46 — REGNUM Японка подала иск против католической епархии в городе Сендай и епископа, требуя около $484 тыс. в качестве компенсации за сексуальное насилие, которое она потерпела от епископа в церкви более 40 лет назад. Об этом 25 сентября сообщает газета Mainichi.

Иски о сексуальных домогательствах от католического духовенства случались во многих странах мира, однако для Японии это первый подобный иск.

Католическая епархия в городе Сендай курирует все католические церкви в префектуре Мияги на северо-востоке Японии.

67-летняя Харуми Судзуки после подачи иска 24 сентября рассказала журналистам, как подверглась сексуальному насилию в 1977 году. На тот момент ей было 24 года, это произошло по инициативе епископа в церкви, которую она посещала, в префектуре Мияги.

Для Судзуки, преданной католички, епископ был фигурой, приближенной к богу, не способной на грех и ошибку. И всё же после случившегося Судзуки чувствовала себя виноватой, будто сама осквернила церковь.

Она осознала, что стала жертвой насилия в 2015 году, когда психиатр объяснил ей, что в случившемся не было её вины.

В следующем году Судзуки сообщила об этом инциденте Конференции католических епископов в Японии. Затем сторонней организацией было проведено расследование, которое подтвердило, что «существует высокая вероятность того, что инцидент, о котором сообщается, имел место».

Епископ, замешанный в этой истории, сказал, что инцидент произошел по обоюдному согласию. Это заявление вызвало у Судзуки ещё большее эмоциональное потрясение.

Женщина призналась, что всё ещё страдает от нанесённой ей психологической травмы.

Судзуки также заявила, что она подаёт иск в суд, чтобы вернуть утраченное достоинство и положить конец таким серьезным преступлениям в отношении людей.