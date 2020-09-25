Бор, Нижегородская область, , 19:16 — REGNUM Нижегородцы несут цветы к предполагаемому месту смерти 9-летней девочки, тело которой было найдено 24 сентября недалеко от города Бор. Подозреваемый в убийстве ребенка задержан. Об этом пишут нижегородские СМИ.

По версии следствия, подозреваемый мужчина 1986 года рождения встретил жертву на автобусной остановке, когда школьница возвращалась домой. Предположительно, девочка была знакома с подозреваемым — раннее он сожительствовал с ее матерью.

Задержанный был неоднократно судим по преступлениям различной степени тяжести. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дело под свой контроль взяла прокуратура и Следственный комитет Нижегородской области.

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