Лондон, , 19:11 — REGNUM В Британии удостоена высшей награды для животных хомяковая крыса по кличке Магава, обнаружившая несколько десятков мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на благотворительную организацию AРОРО.

Хомяковая крыса Louisvarley

Крыса-сапёр награждена медалью Марии Дикин, учрежденной в 1943 году.

Благодаря способностям Магавы на территории Камбоджи было обнаружено 39 мин и 28 неразорвавшихся снарядов.

Отважный грызун был обучен поиску мин и снарядов в лагере бельгийской благотворительной организации AРОРО в Танзании, где за 20 лет обучили около тысячи крыс-саперов.

На сегодняшний день такой медалью награждены 32 собаки, один кот, 32 почтовых голубя и четыре коня. Крыса Магава стала первым грызуном в этом списке.

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