Курск, , 19:06 — REGNUM Прокуратура Курской области опубликовала подробности проверки, организованной после публикации резонансного видеоролика, на котором женщина в такси кричит на своего сына и бьет его, сообщает ИА REGNUM.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 11-летний мальчик, попавший на видео, вместе со своим сводным братом 2019 года рождения живут с бабушкой и дядей, а мать их воспитанием не занимается.

Мальчик неоднократно подвергался агрессии и физическому насилию со стороны матери. При этом органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и школа не располагали информацией о сложной ситуации в семье. После скандала с видео мальчика отдали обратно на проживание бабушке, его малолетнего брата отдали родному отцу. Однако отец полуторагодовалого ребенка ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и допускал систематические нарушения общественного порядка.

Все эти факты, по мнению прокуратуры, свидетельствуют об упущениях в работе по выявлению неблагополучных семей и детей, оказавшихся в социально опасном положении и трудных жизненных ситуациях. Главе администрации Центрального округа Курска, в комитет образования Курска и начальнику территориального отдела полиции внесены представления.

Расследование уголовных дел по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним», возбуждённые в отношении матери мальчика, прокуратура взяла на контроль.

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