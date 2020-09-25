Амстердам, 25 сентября 2020, 18:45 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство ужесточит коронавирусные ограничения из-за резкого роста заболеваемости в стране, 25 сентября сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Нидерландах было выявлено 2777 случаев COVID-19 — это рекордное суточное число случаев заболевания для страны.
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