Токио, , 09:02 — REGNUM В Японии продолжается тенденция к увеличению нарушений ПДД велосипедистами, поскольку в условиях пандемии многие переходят на велосипеды. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные полиции.

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В прошлом году в Японии было установлено 22 859 нарушений ПДД, совершенных велосипедистами. Сообщается, что из 427 велосипедистов, погибших в авариях в 2019 году, 329 погибли именно по причине нарушения ими ПДД.

В свете растущей популярности велосипедов, в том числе и среди курьеров служб доставки, полиция Японии усиливает меры пресечения в отношении езды на велосипеде.

Согласно ПДД Японии, велосипедисты в возрасте 14 лет и старше, дважды в течение трёх лет получившие замечание полиции, должны пройти трёхчасовой курс по безопасности на дороге или заплатить штраф.

Наиболее частым нарушением является игнорирование светофора, после чего идёт переезд перекрытой железной дороги и игнорирование знака «Стоп». Кроме того, езда в наушниках или с зонтиком в руке и езда в пьяном виде также являются частыми нарушениями в Японии.