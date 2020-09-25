Смоленск, , 18:12 — REGNUM В Смоленске в обновленном после капитального ремонта Сквере Памяти Героев состоялся главный городской митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков.

На митинге собрались высокопоставленные представители администраций города и области, в том числе губернатор Алексей Островский, представители законодательной и исполнительной власти региона, духовенства, общественных организаций, ветераны, студенты, школьники и другие смоляне, пришедшие отпраздновать День города.

Ключевыми событиями митинга стали открытие мемориальной стелы «Бессмертный полк», закладка капсулы с посланием будущим потомкам и церемония зажжения Вечного огня.

«Я с большой радостью поддержал инициативу регионального отделения «Бессмертного полка России» по созданию в год 75-летия Победы мемориального панно, чтобы увековечить подвиг участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших малолетних узников фашизма и детей войны, чей боевой путь, чья жизнь неразрывно связаны со Смоленщиной. Вечная память защитникам Родины! Слава народу-победителю! Желаю вам, дорогие друзья, и, прежде всего, нашим глубокоуважаемым ветеранам крепкого, доброго здоровья и долгих лет мирной, счастливой жизни!» — обратился к собравшимся Алексей Островский.

Мемориальная стела представляет собой панно из портретов участников Великой Отечественной войны, которые прислали смоляне — более 3000 фотографий родственников-фронтовиков, бывших малолетних узников, тружеников тыла. Идея создания такого монумента принадлежит члену Центрального штаба, руководителю регионального отделения Бессмертного полка России в Смоленской области Денису Пестунову, он курировал процесс на всех этапах его реализации. Участие в торжественной церемонии открытия принял руководитель Исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской.

«Каждый раз проходя мимо, или находясь здесь со своими детьми, со своими родными, давайте задумаемся, не стыдно ли нам смотреть им в глаза, все ли мы делаем так, чтобы не опозорить их, чтобы их заслуги, их достижения через наши руки были переданы дальше, — обратил он внимание собравшихся на портреты участников войны, глядящих с мемориальной стелы, — Мне кажется очень важным помнить не только о том, что они совершили для нас — многие ценой своей жизни — очень важно сохранить историческую память, передать ее нашим детям и внукам. Всегда помните, что только от нас, живущих ныне, зависит то, что узнают следующие поколения».

Для сохранения этой исторической памяти Артем Хуторской призвал делать все возможное — пока живы ветераны, запоминать и записывать их воспоминания, чтобы передать новым поколениям правду, узнанную от очевидцев той страшной войны.

Также во время митинга произошла закладка капсулы с посланием потомкам — ее должны будут открыть в день 100-летия Великой Победы.