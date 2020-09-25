Смоленск, 25 сентября 2020, 18:12 — REGNUM В Смоленске в обновленном после капитального ремонта Сквере Памяти Героев состоялся главный городской митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков.
На митинге собрались высокопоставленные представители администраций города и области, в том числе губернатор Алексей Островский, представители законодательной и исполнительной власти региона, духовенства, общественных организаций, ветераны, студенты, школьники и другие смоляне, пришедшие отпраздновать День города.
Ключевыми событиями митинга стали открытие мемориальной стелы «Бессмертный полк», закладка капсулы с посланием будущим потомкам и церемония зажжения Вечного огня.
Мемориальная стела представляет собой панно из портретов участников Великой Отечественной войны, которые прислали смоляне — более 3000 фотографий родственников-фронтовиков, бывших малолетних узников, тружеников тыла. Идея создания такого монумента принадлежит члену Центрального штаба, руководителю регионального отделения Бессмертного полка России в Смоленской области Денису Пестунову, он курировал процесс на всех этапах его реализации. Участие в торжественной церемонии открытия принял руководитель Исполкома Бессмертного полка России Артем Хуторской.
Для сохранения этой исторической памяти Артем Хуторской призвал делать все возможное — пока живы ветераны, запоминать и записывать их воспоминания, чтобы передать новым поколениям правду, узнанную от очевидцев той страшной войны.
Также во время митинга произошла закладка капсулы с посланием потомкам — ее должны будут открыть в день 100-летия Великой Победы.