Москва, , 18:04 — REGNUM Официальный представитель производителя Chrysler и Dodge на российском рынке АО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 1099 транспортных средств. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Росстандарта.

Автомобиль Chrysler Town & Country Rutger van der Maar

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT) и Dodge Nitro (KA), реализованные в период с февраля 2007 года.

«Причина отзыва транспортных средств: эмблема на водительской подушке безопасности может быть плохо закреплена или её крепление может ослабнуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к тому, что в момент срабатывания подушки эмблема или её крепления могут оказаться не закреплёнными на кожухе, в результате чего не закреплённые детали могут полететь в салон.

Сообщается, что на отзываемых авто будет проведён временный ремонт — эмблемы вместе с их креплениями будут демонтированы до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта. После того, как решение будет найдено, автомобили будут полностью отремонтированы. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.