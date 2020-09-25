Колтуши, Ленинградская область, , 18:04 — REGNUM Защита уникальной Колтушской возвышенности под Петербургом от застройки может привести к народным волнениям по аналогии с защитой шихана Куштау в Башкирии. Этого опасаются местные жители, которые пытаются воспрепятствовать уничтожению ландшафта, вошедшего в проект объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения на границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (Санкт-Петербург и его пригороды).

Озеро на Колтушской холмисто-камовой возвышенности Valeriy10f

«Люди не исключают возможности проведения публичных акций по аналогии с «битвой за Куштау», если раз за разом отстаиваемые земли вновь находятся под угрозой варварского уничтожения», — заявляют активисты.

Речь идет о камовых холмах между коттеджным поселком «Токкари Лэнд» и деревней Хирвости Всеволожского района. Эти земли в статусе сельхозназначения были приобретены в 2015 году компанией «Гарант», которая строила «Токкари Лэнд», ею руководит бывший депутат Всеволожска Дмитрий Альхов.

«Сейчас собственник инициировал процедуру перевода этих земельных участков в категорию индивидуального жилищного строительства, а также включения их в состав поселения. Это позволит застройщику возвести здесь 3-х и 4-этажные таунхаусы», — заявляют активисты.

Житель деревни Суоранда Виталий Ганнущенко сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что изначально их оповестили, что публичные слушания по проекту якобы состоятся в их деревне 17 сентября. Однако, когда жители встретились с ответственными лицами, им сообщили, что накануне, 16 сентября, слушания уже состоялись, и до жителей деревни лишь доводят информацию.

«Там были какие-то представители администрации, архитектор. Сообщили, что Заневское городское поселение готовит документы по переводу земли в категорию ИЖС. И якобы мы уже ничего не решаем, всё решено. Сейчас такая позиция у них: нам ничего не интересно, холмы будут застроены и всё. А по факту они будут уничтожены», — заявил Ганнущенко.

Между тем исторически эта территория используется лишь в рекреационных целях: люди купаются в озерах, катаются на лошадях и велосипедах, бегают и ходят на лыжах. Возведение же «в поле» еще одного ЖК удвоит местное население, что усугубит дефицит социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры, считают жители.

Добавим, эти земли вошли в состав проектируемого объекта культурного наследия — достопримечательного места федерального значения. После присвоения охранного статуса территорию можно будет использовать только как рекреационную зону, то есть — как сейчас.

Министерство культуры РФ инициировало включение Колтушской возвышенность в границы достопримечательного места еще в 2016 году. Проект одобрили госэкспертиза и научно-методический совет при Минкультуры, но до сих пор не утвердили.

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В 2018 году министерство потребовало от комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти запретить здесь любую стройку и выдачу разрешений на нее. Пандемия коронавиурса помешала директору Департамента охраны культурного наследия Минкультуры Роману Рыбало посетить Колтушскую возвышенность в марте 2020 года с контрольно-консультационным визитом, после которого проект бы утвердили.

«Поэтому собственник и решил спешно изменить категорию земель, чтоб начать стройку и нанести тем самым непоправимый ущерб реликтовым холмам, которые утратят свою ценность. В данный момент жители Колтушского СП и Заневского ГП объединяются и пишут открытые письма и видеообращения в адрес вновь избранного губернатора региона Александра Дрозденко, поскольку последнее слово в вопросе перевода земель и утверждение генплана будет за администрацией области, куда пойдут на согласование градостроительные документы. Готовятся запросы и обращения в Министерство культуры РФ», — заявляют активисты.

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