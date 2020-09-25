Ростов-на-Дону, , 17:58 — REGNUM В Ростове-на-Дону ситуация с распространением коронавирусной инфекции в последнее время заметно ухудшилась. Однако возвращаться к режиму самоизоляции и закрывать город-миллионник власти пока не планируют. Об этом на встрече с журналистами 25 сентября сообщил первый заместитель сити-менеджера Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Дезинфекция общественного транспорта в Ростовской области Donland.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Один из главных вопросов, который сейчас особенно волнует ростовчан: ожидается ли повторное введение режима самоизоляции в Ростове. На сегодня еще ситуация не критическая, у нас нет мыслей о том, что нужно закрывать город, переходить к пропускной системе», — отметил спикер.

По его словам, в настоящее время ужесточен контроль за соблюдением санитарных требований. Также реализуется ряд мер поддержки бизнеса в непростых условиях.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перемещение граждан по Ростову-на-Дону осуществлялось по специальным пропускам. Их наличие контролировали патрули. При въезде в областной центр также необходимо было предоставить «зелёную» карточку.