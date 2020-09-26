Токио, , 08:54 — REGNUM Токийский Диснейленд 25 сентября представил новую зону аттракционов по мотивам фильма «Красавица и чудовище», сообщает информационное агентство Kyodo.

Эта часть парка откроется для посетителей с 28 сентября. Гости увидят новый 30-метровый замок, где примерно за восемь минут можно совершить экскурсию на «волшебной чашке». Также на территории парка воссоздали деревенский книжный магазин и фонтан, которые посещает Белль в фильме «Красавица и чудовище».

В новой зоне введут меры против распространения коронавируса, поскольку ожидается, что новый район будет пользоваться большим спросом.

Чтобы попасть в зону «Красавицы и чудовища», посетители должны подать заявку в официальном приложении и выбрать временной промежуток. Посещение магазинов и ресторанов также необходимо заранее зарезервировать. При входе в новую зону у посетителей будут дополнительно проверять температуру тела.

Территория новой зоны составляет около 4,7 га, что делает её крупнейшей частью Токийского Диснейленда. Первоначальное открытие запланировали на апрель 2020-го, но отложили почти на пять месяцев из-за пандемии коронавируса.