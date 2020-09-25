Воронеж, , 17:21 — REGNUM Проведение публичных слушаний разрешили в муниципалитетах Воронежской области. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства 25 сентября.

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В частности, изменениями в документе в Воронежской области разрешается проведение публичных слушаний по обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения — с участием жителей муниципалитетов. Также в регионе разрешено проведения проведение ярмарок и выставок на открытом воздухе или в помещениях при условии наполняемости не более 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Воронежской области ежесуточно регистрируется по 150−160 носителей коронавируса. В стационарах региона возвращают ранее свёрнутые койки для лечения пациентов с коронавирусом.