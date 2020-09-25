Магнитогорск, Челябинская область, , 17:12 — REGNUM В Челябинской области на 59-м году жизни скончался врач-терапевт. Об этом сообщает минздрав региона.

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Мужчина работал в городской больнице N3. Предварительной причиной его смерти является коронавирусная инфекция. Гражданин окончил медицинскую академию в 1985 году, а с 1986-го трудился врачом в ряде больниц региона. Последние годы он трудился в Магнитогорске.

Как сообщало ИА REGNUM. с мая на Южном Урале от COVID-19 умерли уже несколько врачей. Отметим, пока на Южном Урале продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом.

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