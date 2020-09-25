Ижевск, , 17:10 — REGNUM В Удмуртию поступила первая пробная партия вакцины от коронавируса. Объем первой партии составляет 42 дозы, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

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В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, которые изъявили желание сделать прививку.

«Всего до конца года по соглашению с Министерством здравоохранения РФ нам поступят в общей сложности 1299 доз», — добавил глава региона. Он пояснил, что вакцина будет распределена между гражданами, которые входят в группу повышенного риска, поскольку их работа связана с общением с большим количеством людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 сентября выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Это очередной рекорд по числу выявленных за сутки заражений с начала пандемии. Накануне сообщалось о 81 новом носителе SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 4828 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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