Нижний Новгород, , 17:04 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 886 729человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,8% и достиг 27 685человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 7444 жителя области. Это один из самых высоких показателей за сутки с начала пандемии. Накануне исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 219 жителей региона.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тест на коронавирус сдали более 27,7% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о трех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 561 человека.

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