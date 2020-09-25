Нур-Султан, , 17:00 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал подготовиться ко второй волне коронавируса, сообщили 25 сентября в пресс-службе главы государства.

В рамках рабочего визита в Алма-Ату казахстанский лидер посетил новый филиал городской клинической инфекционной больницы им. И. Жекеновой. Токаев отметил, что Казахстан извлек хороший урок из первой волны коронавируса.

Глава государства также остановился на заработной плате медицинских работников. По его словам, к 2023 году зарплаты в этой сфере планируется довести до уровня в два раза больше, чем в среднем по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 сентября в Казахстане выявили 107 590 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 — за минувшие сутки, выздоровели 102 360 пациентов, скончались — 1715 человек.

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