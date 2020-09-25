Лондон, , 16:51 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в Британии снова увеличились, сообщает 25 сентября еженедельный отчет научной группы по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве.

По утверждению группы, за последнюю неделю скорость распространения коронавируса повысилась на 20−50%.

По словам авторов отчёта, на данный момент 10 зараженных успевают инфицировать ещё 12−15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти стран ЕС уже несколько недель заявляют о второй волне эпидемии коронавируса.

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