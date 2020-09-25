Тула, , 16:48 — REGNUM На дистанционное обучение из-за коронавируса временно переведен центр образования №22 Тулы, сообщили в пресс-службе администрации города 25 сентября.

«17 сентября 2020 года в структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 22 — Лицей искусств» были выявлены случаи заболевания двух педагогов новой коронавирусной инфекцией СОVID-19. 25 сентября положительный результат теста подтвержден еще у пяти сотрудников и одного обучающегося школы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Педагоги, контактировавшие с заболевшими коллегами, временно отстранены от работы, школьники, которые контактировали с заразившимся ребёнком, также переведены на дистанционное обучение. Всего на 24 сентября порог заболеваемости ОРВИ превышен в 20 классах центра образования, они также отправлены на дистанционное обучение.

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Всего в Тульской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 9997 человек, в том числе у 32 за последние сутки. Скончались 367 пациентов.