Курган, , 16:42 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 22 в Кургане, сообщает 25 сентября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 сентября выявлено 3675 случаев заражения SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 25 сентября от коронавируса излечились 3098 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.