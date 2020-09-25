Курган, 25 сентября 2020, 16:42 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 22 в Кургане, сообщает 25 сентября региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 31 случай.
Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 25 сентября выявлено 3675 случаев заражения SARS-CoV-2.
По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 25 сентября от коронавируса излечились 3098 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.