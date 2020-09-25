Москва, , 16:41 — REGNUM В России растёт число людей, использующих видеозвонки для консультаций с врачом. Об этом 25 сентября ИА REGNUM заявил сооснователь и исполнительный директор одной из медицинских компаний Михаил Беляндинов.

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«Если раньше этой возможностью пользовались единицы, то сейчас, когда общение по видеосвязи стало абсолютной нормой, показатель растет. Самоизоляция внесла свой вклад — когда в Москве весной были введены ограничения на перемещения по городу и людей просили без особой нужды не посещать больницы, все несрочные консультации с врачами переместились в онлайн. Многие оценили их удобство и даже после снятия ограничений не захотели отказываться от визитов к врачу по видеосвязи — сейчас 48% пользователей выбирают для видео консультации Zoom», — пояснил Беляндинов.

По его словам, пандемия, безусловно, сильно повлияла на людей и перевела большую часть коммуникаций в онлайн. «Я это чувствую не только по нашим клиентам, но и сам как пользователь все чаще использую видеозвонки в повседневной жизни. Качество видео улучшилось, стало более реалистичным и видеозвонками стало приятнее пользоваться разным возрастным группам для разных целей, в том числе, по медицинским вопросам», — добавил он.

Напомним, что в Москве с 28 сентября вводятся новые ограничения. Так, людям старшего поколения и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано без особой надобности не выходить из дома. Кроме того, из-за роста числа выявленных случаев коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин обратился в компании столицы с просьбой по возможности переводить работников на удаленный режим.