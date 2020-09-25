Москва, , 16:39 — REGNUM Департамент образования Москвы 25 сентября опубликовал перечень заболеваний и состояний, которые требуют домашнего режима.

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В список вошли больные диабетом, москвичи с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Не рекомендуется выходить из дома беременным женщинам, а также матерям в послеродовом периоде.

Полный список тех, кто вошёл в группу риску, размещён на сайте столичного департамента здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 сентября вводятся новые ограничительные меры.