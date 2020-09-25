Тула, , 16:37 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса «Гам-ковид-вак» (Спутник V) поступила на фармацевтический склад в Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Вакцина транспортируется со склада в специальных контейнерах, оснащенных хладоэлементами, а больницы, куда поступит препарат, оборудованы морозильными камерами, способными поддерживать температуру не выше минус 18 градусов. Сотрудники медучреждений получили от Центра Гамалеи инструкции по хранению и транспортировке препарата», — сообщили в пресс-службе.

Со склада первая партия будет распределяться по медучреждениям региона, первыми вакцину получат медицинские работники. На первой партии будет отработана логистическая цепочка доставки препарата, его распределение и вакцинация. Массовая вакцинация жителей региона начнётся по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований.