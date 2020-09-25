Майкоп, , 16:40 — REGNUM Компания «Альфа-Мед» в Адыгее оштрафована за подкуп главного врача больницы ради получения контракта на поставку в медучреждение препаратов и медицинских изделий. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что с 2018 по 2019 год сотрудник ООО «Альфа-Мед» систематически давал главврачу Красногвардейской центральной районной больницы Адыгеи взятки, чтобы компания побеждала на торгах на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

В отношении ООО «Альфа-Мед» было возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Постановлением мирового суда Красногвардейского района компания оштрафована на 1 млн рублей. До выплаты штрафа на банковский счет организации наложен арест.

Ранее главный врач Красногвардейской больницы был осужден за получение взяток.