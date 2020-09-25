Ташкент, , 16:16 — REGNUM Конкурс на одном место в высшие учебные заведения Узбекистана составил один к 10,6. Результаты вступительных экзаменов объявили в государственном центре тестирования.

Вузы приняли заявление 1,464 млн человек, в экзаменах приняли участие 1,24 млн человек. Студентами бакалавриата стали 140 068 человек, в том числе 28 173 — на основе государственного гранта, 111 895 — на платно-контрактной основе.

Минимальный проходной балл для обучения на бюджете составлял 68 баллов, тогда как средний балл составил 133,3. Апелляционная комиссия начнет работу с 28 сентября.

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