Калуга, , 17:27 — REGNUM Численность жителей Калужской области, предпочитающих туризм в России, с 2014 по 2019 годы увеличилась более, чем в полтора раза, с 56 тысяч до 87 тысяч человек. Об этом 25 сентября шла речь на конференции, посвященной Всемирному дню туризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На конференции, посвященной Всемирному дню туризма. Admoblkaluga.ru

Заместитель губернатора Владимир Попов подвёл итоги туристского сезона 2020 года. Участники встречи говорили о ключевых вопросах по развитию туризма на территории региона, федеральных и областных мер поддержки, форм и методов работы в условиях COVID. Речь также шла о положительных практиках по развитию туризма в муниципальных районах. Отмечалось, что доля туристов, отправленных по России, за пять лет увеличилась до 70%. Калужане предпочитают отдых в родной области, а также в Краснодарском крае, в Крыму и Санкт-Петербурге. Среди стран выбирают Турцию, Тунис и Кипр.

В конференции приняли участие представители министерства экономического развития области, администраций муниципальных образований, ассоциации «Сельского и агротуризма Калужской области», туристско-рекреационного кластера области, руководители организаций туриндустрии региона.

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