Владикавказ, , 16:05 — REGNUM В Северной Осетии готовятся к вакцинации от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в республику, сообщило 26 сентября министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram.

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Пока это пробная партия, её должно хватить для небольшого числа участников вакцинации. Это будут медицинские работники, которые еще не переболели COVID-19.

«Пробная партия небольшая, направлена на отработку логистических цепочек. <…> В ближайшее время начнется сама вакцинация, сейчас ведется подбор кандидатов. <…> В скором времени в регионы начнут поступать увеличенные партии «Спутник V» для массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, прививки будут проводиться на базе поликлиники №1 во Владикавказе. В медучреждении созданы все условия для этого: подготовлено оборудование для хранения вакцины с поддержкой необходимого температурного режима, а также имеются специалисты, в том числе терапевт и анестезиолог, и лаборатория для проведения экспресс-теста на наличие антител к коронавирусу.