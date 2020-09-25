Нур-Султан, , 16:05 — REGNUM В Казахстане среди детей в дежурных классах школ и детских садов выявили 16 случаев заражения коронавирусом, заявил 25 сентября официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.

По его словам, случаи коронавируса среди детей выявили в двух регионах республики. Все учебные заведения, где выявили инфекцию, — закрыты, уточнил представитель минздрава.

Он добавил, что все члены семьи и контактные лица — учителя, дети из других групп и классов переведены на домашний карантин. Коджахметов сказал, что дести переносят COVID-19 в легкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 24 сентября в школах Восточно-Казахстанской области выявили десять случаев заражения коронавирусом среди школьников.

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