Москва, , 16:00 — REGNUM Московские власти расширили перечень хронических заболеваний и состояний, при которых гражданам настоятельно рекомендуется не покидать место жительства. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Василий Максимов. Мечты о будущем (фрагмент). 1868

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"По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что опыт, полученный по время пандемии, говорит, что данные категории лиц относятся к группе риска и могут иметь осложнения в случае заболевания COVID-19.