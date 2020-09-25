Махачкала, , 15:57 — REGNUM Кировский районный суд Махачкалы оштрафовал 23 участника акции протеста в пригородном поселке Красноармейске, признав их виновными в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Размер штрафов составил от 500 до 1000 рублей, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе суда.

Напомним, 22 сентября жители Красноармейска попытались помешать строительным работам на участке границы с соседним поселком Семендер, который они считают принадлежащим им по закону. На место инцидента прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, и в результате произошли беспорядки. В частности, местные жители бросали в правоохранителей камни, а те в свою очередь, судя по роликам в соцсетях, стреляли в воздух и применяли против протестующих дубинки.

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В пресс-службе дагестанского управления Росгвардии на следующий день отметили, что сотрудники ведомства пресекли нарушение общественного порядка в Красноармейское, где проходят работы по межеванию земельных участков. При этом сообщалось о задержании 27 человек, которые вели себя агрессивно и повредили технику.

«Кировский районный суд Махачкалы рассмотрел административные материалы в отношении 23 участников акции протеста жителей Красноармейска. <…> Всем привлеченным назначены административные наказания в виде административного штрафа: 18 правонарушителям в размере 1000 рублей, пятерым — 500 рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении правоохранителей и повреждении служебных машин. По данным следственных органов, действиями протестующих нескольким сотрудникам причинен вред здоровью, также повреждены их служебные автомобили.

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