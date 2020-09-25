Архангельск, , 15:50 — REGNUM В Архангельской области число летальных исходов от COVID-19 с начала пандемии выросло до 232. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На лечении с новой коронавирусной инфекцией в медучреждениях находятся 405 пациентов, из них 21 — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 1694 человека.

По данным статистики, 50% заболевших COVID-19 в Архангельской области — люди от 30 до 49 лет.