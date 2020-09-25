Москва, , 15:49 — REGNUM Качество российских продуктов питания выше, чем импортных, считает треть (33%) жителей России. Думают, что хуже 16%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918

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Не видят никакой разницы между российскими и импортными продуктами питания 36% граждан. Среди продуктов, которые они предпочитают покупать из-за низкого качества российских аналогов, сыры (7%) и фрукты (5%).

При этом большинство опрошенных (55%), убеждены, что следует уничтожать продукты, ввезённые в РФ в обход санкций. Против 30%, они полагают, что нелегальные продукты надо раздавать нищим, детдомам и домам престарелых.

Телефонный опрос проведен 14−16 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (59%) отдаёт предпочтение российским продуктам питания, их же в основном и покупают.

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