Москва, , 15:54 — REGNUM Пять основных правил позволят сохранить здоровье в период пандемии коронавируса, в их числе использование медицинских масок и мытьё рук. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

Герард Терборх. Женщина моет руки (фрагмент). 1655

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Первое правило касается дезинфекции поверхностей и личной гигиены. Для очищения поверхностей рекомендовано пользоваться бытовыми моющими средствами, а руки мыть с мылом. При отсутствии мыла стоит воспользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

«Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Второе правило — соблюдение санитарной дистанции, которая составляет 1,5 метра. При меньшем расстоянии больной человек может передать вирусы здоровому.

Третья рекомендация — здоровый образ жизни. Он повышает сопротивляемость организма перед инфекциями.

Четвёртое правило — защита органов дыхания в помощью масок. Они особенно нужны в местах, где есть другие люди, в транспорте, при уходе за больными ОРВИ и общении с людьми с симптомами таких инфекций.

При возникновении симптомов ОРВИ нужно остаться дома и обратиться к врачу, добавили в ведомстве.

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