Джакарта, , 15:43 — REGNUM Конфедерация индонезийских рабочих призвала президента Индонезии Джоко Видодо немедленно прекратить обсуждение сводного законопроекта о создании рабочих мест, сообщает Kompas.

По мнению протестующих, вместо того, чтобы сосредоточиться на преодолении пандемии, правительство стремится обсудить закон о создании рабочих мест.

Известно, что правительство запланировало обсудить этот законопроект 25 сентября 2020 года. Законопроект находится в центре внимания общественности, поскольку считается, что он наносит ущерб работникам и ставит во главу угла интересы деловых людей и инвесторов. Права работников, такие как отпуск и праздничные дни, могут быть ограничены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что платная дорога Пеканбару-Думай улучшит экономику Риау.

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