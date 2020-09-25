Москва, , 15:56 — REGNUM 25 сентября 2020 года исполнилось пять лет с начала производства автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте компании.

«Впервые представ перед публикой на Московском международном автосалоне в 2014 году, Lada Vesta получила настолько много хороших отзывов, что серийный автомобиль практически не отличается от концептуального макета», — говорится в пресс-релизе автокомпании.

Стоит отметить, что Vesta первой получила новую фирменную эмблему в виде ладьи, которая заметно увеличилась в размере и стала более объёмной.

Vesta имеет ряд технических новшеств, которые тогда на ней были впервые применены. Так, например, автомобиль уже в начальной комплектации был оснащён помощником контроля устойчивости и ЭРА-ГЛОНАСС.

Отмечается, что Lada Vesta является одной из самых безопасных моделей в своём сегменте. Так, по итогам краш-теста ARCAP модель набрала максимальные четыре «звезды».

Ранее на тольяттинском автопредприятии был собран 30-миллионный автомобиль с момента начала производства Lada.

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