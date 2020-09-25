Аддис-Абеба, , 16:01 — REGNUM Более 2000 человек были предъявлены обвинения в связи с убийством певца этноса оромо Хачалу Хундессы и последовавшим за этим насилием. Об этом сообщает BBC Amharic.

Генеральный прокурор Эфиопии Гедеон Тимотеус заявил, что среди обвиняемых есть политики, однако уточнил, что никто из них не был задержан за свою политическую деятельность.

Напомним, что в результате вспышки насилия, начавшейся после убийства Хачалу, погибло более 160 человек. Многие получили ранения, также было уничтожено имущество общей стоимостью несколько миллиардов долларов США.

Тимотеус добавил, что заведённые дела будут рассматриваются в разных юрисдикциях, поскольку насилие получило широкое распространение.

Как сообщило ИА REGNUM, популярный музыкант и активист Хачалу был убит 29 июня, что вызвало общенациональные волнения. Его песни были посвящены правам народа оромо, крупнейшей этнической группы Эфиопии, и стали гимнами протестов, которые привели к отставке бывшего премьер-министра страны в 2018 году.

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