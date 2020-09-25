Москва, , 15:40 — REGNUM Решение о возобновлении очных занятий в группах дополнительного образования для детей разных возрастов в Москве будет принято дополнительно. Об этом 25 сентября в ответ на запрос ИА REGNUM заявили в Управлении по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы. Однако никаких дат, когда возобновятся занятия, не называется.

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«Для того, чтобы сократить количество контактов между детьми, занятия в кружках и секциях в школах в настоящий момент организованы для учащихся из одной параллели классов. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасные условия обучения и воспитания обучающихся. Помимо этого, школы организуют занятия дополнительного образования для детей разных возрастов в дистанционном формате», — пояснили в департаменте образования.

Кроме того, до конца 2020 года в школах отменены массовые спортивные соревнования.»Сейчас во всех образовательных организациях введены все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: проводится термометрия, дезинфекция помещений, используются бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, учителя используют средства индивидуальной защиты. Обучающиеся с признаками ОРВИ в школу не допускаются, их изолируют до прибытия скорой помощи или до прихода родителей. Сотрудники с признаками ОРВИ к работе не допускаются», — добавили в департаменте в ответ на редакционный запрос ИА REGNUM.

Напомним, в редакцию агентства стали поступать жалобы родителей на то, что для детей разных возрастов в школах не могут открыть внеурочные занятия из-за требований, введённых в связи с распространением коронавируса. Так, например, кружки по 3D-моделированию и робототехнике, которые были доступны в прошлом учебном году, до сих пор не запускают.

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