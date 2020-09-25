Москва, , 15:45 — REGNUM Российское правительство приняло решение об одобрении законопроекта об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в России со следующего года. Об этом 25 сентября сообщается на официальном сайте правительства РФ.

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«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в списке решений правительства России, которые были приняты на заседании 23 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список регионов России, которым будет оказана поддержка федерального центра с выплатами на третьего ребёнка.