Москва, , 15:37 — REGNUM В сентябре 2020 года две модели немецкого бренда Opel, представленные в России, стали дороже. Об этом 25 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life подорожали на 30 тыс. рублей или на 0,1 — 1,3% относительно прежней цены.

При этом цена базовой комплектации Opel Grandland X не изменилась. Модель стоит по-прежнему 1 999 000 рублей. Что же касается версии Innovation и Cosmo, то теперь их стоимость равна 2 279 000 и 2 429 000 рублей соответственно.

Версия Innovation M микроавтобуса Zafira Life стоит 2 679 900 рублей, а топовая версия Cosmo L — 3 179 900 рублей.

Стоит также отметить, что с января по август нынешнего года российские дилеры Opel продали 202 автомобиля.

Напомним, что предыдущее повышение стоимости на модели Opel произошло в августе 2020 года. Тогда рост их стоимости составил 50 тыс. рублей.

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