Москва, , 15:33 — REGNUM Второй этап программы кешбэка за туры по России стартует в октябре 2020 года. К участию приглашаются туроператоры, отели и агрегаторы туруслуг, сообщили в Ростуризме.

Подробнее на тему: Туристический кешбэк: иллюзии по поводу путешествия по России испарились

Основные условия в втором этапе программы практически те же, что и первом. Но предполагается, что акция станет более технологичной, смягчат условия поездок, за которые полагается кешбэк (в частности, сократят минимальное количество ночей с четырёх до двух).

Также на эту тему: В Госдуме разобрали ошибки туристического кешбэка

Ростуризм рекомендует туроператорам начать организационную и техническую подготовку уже сейчас. Второй этап программы туристического кэшбэка продлится до конца 2020 года и захватит новогодние праздники в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап программы кэшбека за туры по России стартовала 21 августа и закончилась 28 августа 2020 года.

Читайте также: Перезапуск программы кэшбека за туры по России может состояться осенью