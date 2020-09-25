Элиста, , 15:30 — REGNUM В школах Республики Калмыкия сохраняется прогнозируемая ситуация по коронавирусу. Об этом 25 сентября в Instagram сообщил главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия Джангар Санджиев.

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По словам руководителя республиканского управления Роспотребнадзора, в настоящее время в двух районах Калмыкии в двух малокомплектных школах заболели 11 учителей. Это связано с нарушение санитарных требований. Однако в целом в общеобразовательных учреждения сохраняется прогнозируемая ситуация по коронавирусу.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии массового закрытия школ на карантин из-за коронавируса не предвидится. Работа предстоит точечная. Иными словами, в случае выявления носителей инфекции предполагается переводить на онлайн-обучение только класс.

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