Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Самые популярные петербургские крыши будут охранять от экскурсий с привлечением частных охранников. Такое поручение дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко всем районным администрациям, сообщили 25 сентября в Смольном. К подобным мерам уже прибегли в Петроградском и Московском районах, их руководство оповестило об успешности такого эксперимента.

Бондаренко считает нужным составить полный перечень городских крыш, наиболее привлекательных для экскурсий и прогулок, и закрыть туда доступ обычным гражданам.

Он также поручил продумать с основными городскими провайдерами вопрос об установке систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки. Вместе с надзорными органами нужно пресекать распространение интернет-рекламы о прогулках по крышам, считает Бондаренко.

Вскоре будут готовы и предложения по поправкам в КоАП РФ, которые ужесточат ответственность за проведение экскурсий на крышах.

Всего в Петербурге насчитывается более 13 тысяч металлических кровель. Из них 5621 — в четырех центральных районах города. Ведомственных инструкций «явно недостаточно», чтобы запретить экскурсионный бизнес и его активную рекламу, считают в Смольном. Районные администрации сообщили, что по некоторым адресам следы взломов на чердаках приходится устранять по несколько раз в день.

За последние два года в 11 районах Петербурга управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 домах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 домах.

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Напомним, вечером 20 сентября в центре Петербурга погибли двое молодых людей: 24-летний студент с 17-летней школьницей пришли на крышу дома №20 по улице Рубинштейна, причем петербуржец был экскурсоводом-руфером. В итоге они сорвались: два тела нашли под окнами. Возбуждено уголовное дело.

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