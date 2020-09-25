Москва, , 15:27 — REGNUM Массовый отказ от профилактических мер, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции, угрожает увеличить заболеваемость, и это беспокоит медиков. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов 25 сентября РИА Новости.

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"Главную обеспокоенность специалистов вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте», — подчеркнул он.

Чуланов добавил, что в России в сентябре заболевамость ожидаемо выросла, так как люди вернулись к учёбе и работе, приехали из отпусков. Увеличилась нагрузка на транспортную систему.

Всем без исключения рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах, тщательно мыть руки, по возможности не посещать массовые мероприятия, не контактировать с больными людьми и соблюдать санитарную дистанцию, сказал инфекционист.

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