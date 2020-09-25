Архангельск, , 15:24 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от коронавируса начнут с медиков областного центра. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Пока регион получил только 42 дозы вакцины. Прививочная кампания начнется сразу после получения необходимых для этого документов, отметил глава минздрава.

«Учитывая небольшое количество вакцины, мы решили ее не распределять по разным лечебным учреждениям, а направить в одно. Речь идет о Первой городской поликлинике (Архангельск — ред.)», — сообщил министр.

Он также добавил, что в ближайшее время область получит еще 975 доз вакцины. Лечебные учреждения готовят условия для хранения вакцины.