Архангельск, 25 сентября 2020, 15:24 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от коронавируса начнут с медиков областного центра. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Пока регион получил только 42 дозы вакцины. Прививочная кампания начнется сразу после получения необходимых для этого документов, отметил глава минздрава.
Он также добавил, что в ближайшее время область получит еще 975 доз вакцины. Лечебные учреждения готовят условия для хранения вакцины.