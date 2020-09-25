Пикалёво, Ленинградская область, , 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен. О том, что это фейк, корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Информация о «рабовладельце» в Ленинградской области поступила на пульт дежурного накануне вечером. Неизвестный мужчина, звонивший с сотового телефона, сообщил, что сбежал с территории бывшей торфяной базы недалеко от Пикалёво, где почти 20 лет удерживался в трудовом рабстве. Вместе с ним, по словам звонившего, в работном доме проживали еще около 20 человек.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили личность звонившего. Выяснилось, что это 46-летний местный житель, который любит злоупотреблять спиртными напитками.

«Оказалось, что это не первый подобный звонок от него. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное сообщение по статье 19.13. КоАП РФ. Когда на место прибыли сотрудники полиции, никого дома у него не оказалось, а на телефонные звонки он не отвечал», — пояснили в полиции.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение данного мужчины с целью привлечения его к административной ответственности.