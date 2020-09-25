Элиста, , 15:22 — REGNUM Министр здравоохранения Республики Калмыкия Юрий Кикенов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции призвал работодателей перевести сотрудников на удалённый режим работы.

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"Всех, кого можно, на этот период, так как рост [заболеваемости COVID-19] отмечается не только в Калмыкии, но и на всей территории России и странах Европы, нужно отпустить на дистанционный режим работы. Потому что не все сотрудники требуют очного присутствия на рабочих местах. Это позволит значительно сократить количество контактов в рабочих коллективах. Для сферы услуг — в обязательном порядке маски, рециркуляторы, проветривания, социальная дистанция. Я сторонник того, что за каждое из этих нарушений предприятие закрывать», — отметил глава ведомства.

По словам Кикенова, каждый работодатель должен чётко понимать меру своей ответственности в связи с угрозой распространения опасной инфекции. Социальная дистанция, считает глава минздрава, также необходима в пассажирском транспорте.