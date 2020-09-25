Джакарта, , 15:22 — REGNUM Впервые нарушитель протокола здравоохранения в Индонезии подвергся задержанию, сообщает Kompas.

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Во время операции по пресечению распространения коронавируса в стране было сделано 143 260 выговоров, затем 30 053 письменных предупреждений и даже произведено одно задержание.

Кроме того, ряд нарушителей получили штрафы.

В целом, согласно данным полиции, около 250 000 человек в Индонезии нарушили санитарный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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