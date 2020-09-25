Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве с введением новых ограничений не будут заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. Об этом 25 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Ранее мэр подписал указ, предписывающий москвичам старшего поколения с 28 сентября оставаться дома.

«Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся», — написал мэр.

Он пояснил, что карты заблокированы не будут, и рекомендовал обязательно использовать маски и перчатки в случаях, когда поездка необходима.